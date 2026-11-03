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மண் அரிப்பால் சாலையோரம் பள்ளம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
மண் அரிப்பால் சாலையோரம் பள்ளம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:14 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு புறவழி சாலையோரம் மண் அரிப்பால் பள்ளம் ஏற்பட்டிருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு பாலாறு பாலத்தில் இருந்து, சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன் இணையும், 8 கி.மீ., துார புறவழிச்சாலை உள்ளது.
இதில், செவிலிமேடு தனியார் பள்ளி அருகே, சாலையோரம் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அந்த சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், சாலை அரிப்பு ஏற்பட்ட இடத்தில் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், மண் அரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தை சீரமைக்க, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.