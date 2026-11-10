சாலையோரம் பள்ளம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையோரம் பள்ளம்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 09, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் - உத்திரமேரூர் சாலை, ஓரிக்கையில், மண் அரிப்பால் சாலையோரம் ஏற்பட்டு உள்ள பள்ளத்தால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து குருவிமலை, களக்காட்டூர், மாகரல், ஆற்பாக்கம், திருப்புலிவனம், உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிக்கு செல்வோர் ஓரிக்கை வழியாக சென்று வருகின்றனர். வாகன போக்குவரத்து நிறைந்த இச்சாலையில், திரவுபதியம்மன் கோவில் அருகில், மழையின் காரணமாக மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு சாலையோரம் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், இரவு நேரத்தில், இச்சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கனரக வாகனத்திற்கு வழிவழிட சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது, பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், ஓரிக்கை திரவுபதியம்மன் கோவில் அருகில், மண் அரிப்பால் சாலையோரம் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.