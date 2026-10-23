சகதியாக மாறிய நாவலுார் சாலை வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சம்
சகதியாக மாறிய நாவலுார் சாலை வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சம்
UPDATED : அக் 21, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:36 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே நாவலுார் கிராமத்தில் வடிகால் வசதி இல்லாததால், வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுவதால் சகதியாக மாறியுள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார், கொளத்துார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட நாவலுார் கிராமத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில், மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாதால், வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.
இதனால், சாலை சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக மாறியது. மேலும், நேற்று முன்தினம் பெய்த மழையால், சாலை சகதியாக மாறியது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் நடந்து கூட செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் சகதியாக மாறிய சாலையில் வழுக்கி விழுந்து, காயமடைந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று காலை அவ்வழியாக சென்ற கன்டெய்னர் லாரி, சகதியாக மாறிய சாலையில் சிக்கியது.
எனவே, நாவலுார் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க, ஸ்ரீபெரும்புதுார் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.