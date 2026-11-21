கீழம்பியில் சேதமடைந்த சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
கீழம்பியில் சேதமடைந்த சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
UPDATED : நவ 20, 2026 02:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:00 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி அண்ணா ஆட்டோ நகரில் சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக மாறியுள்ள சாலையால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பி அண்ணா ஆட்டோ நகரில் உள்ள சாலைகளை முறையாக பராமரிக்காததால், ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. மழை பெய்யும்போது சாலையில் உள்ள பள்ளங்களில் மழைநீர் தேங்கி, சகதியாக மாறிவிடுகிறது.
இதனால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் பள்ளங்கள் இருப்பது தெரியாமல் தடுமாறி விழும் அபாயம் உள்ளது. பாதசாரிகளும் சகதியில் நடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, கீழம்பி அண்ணா ஆட்டோ நகரில் சாலையை சீரமைக்க, காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.