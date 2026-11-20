தடுப்புச்சுவர் இல்லாத சிறுபாலம் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
தடுப்புச்சுவர் இல்லாத சிறுபாலம் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 19, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 03:40 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, செவிலிமேடு பாலமடை சாலையின் குறுக்கே உள்ள சிறுபாலத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்காததால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, செவிலிமேடு - பாலமடை பெரியார் நகர் சாலை வழியாக விப்பேடு, நரப்பாக்கம், மேட்டுப்பாளையம் கீழ்கதிர்பூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகன ஓட்டிகள் சென்று வருகின்றனர்.
வாகன போக்குவரத்தும், பொதுமக்கள் நடமாட்டமும் மிகுந்த இந்த சாலையின் குறுக்கே, மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் பாலத்தின் இருபுறமும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால், இரவு நேரத்தில் இச்சாலை வழியாக செல்லும் இருசக்கரவாகன ஓட்டிகள், கனரக வாகனத்திற்கு வழிவிட ஒதுங்கும்போது, கால்வாய் பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, செவிலிமேடு பாலமடை சாலையில் உள் சிறுபாலத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.