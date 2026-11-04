ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் சாலை உள்வாங்கியதால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் சாலை உள்வாங்கியதால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:14 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் தாந்தோன்றி அம்மன் கோவில் ஆர்ச் அருகே, நேற்று காலை, சாலை திடீரென உள்வாங்கி சேதமடைந்ததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் –- திருவள்ளூர் சாலையில் தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், வல்லம் சிப்காட் தொழிற்பூங்காகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் தாந்தோன்றி அம்மன் கோவில் ஆர்ச் அருகே, நேற்று காலை சாலை திடீரென உள்வாங்கி சேதமடைந்தது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள், சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.