சாலையோர பிளாஸ்டிக் குவியல்: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையோர பிளாஸ்டிக் குவியல்: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 17, 2026 05:04 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:16 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அடுத்த செரப்பனஞ்சேரியில், நெடுஞ்சாலையோரம் கொட்டப்பட்டுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
வண்டலுார் - வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலை, 33 கி.மீ., நீளமுடையது. சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் - சிங்கபெருமாள் கோவில் சாலை, வாலாஜாபாத் - பாலுார் உள்ளிட்ட சாலைகளை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக, வண்டலுார் - வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலை உள்ளது.
ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள 1,000க்கும் மேற்பட்ட சிப்காட் தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள், இச்சாலை வழியே சென்று வருகின்றன.
இந்த சாலையில், படப்பை அடுத்த செரப்பனஞ்சேரி பகுதியில், பழைய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் குடோன் உள்ளது.
இந்த குடோனில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை, நெடுஞ்சாலையோரம் குவித்து வைத்துள்ளனர். அவை சாலையில் சரிந்து விழுவதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
மேலும், பலத்த காற்று வீசும் போது, சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மீது பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பறந்து விழுகின்றன. இதனால், அவ்வப்போது வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, சாலையோரம் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற, நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.