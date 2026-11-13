சாலையில் சிதறிக்கிடக்கும் ஜல்லி கற்களால் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையில் சிதறிக்கிடக்கும் ஜல்லி கற்களால் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:55 PM
காஞ்சிபுரம்: கீழம்பி சாலையில், ஜல்லி கற்கள் சிதறிக்கிடப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு பாலாறு பாலத்தில் இருந்து, சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன் இணையும், 8 கி.மீ., துார கீழம்பி புறவழிச்சாலை உள்ளது.
இந்த சாலை வழியாக செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்ததால், இருவழி சாலையை நான்குவழி சாலையாக மாற்ற வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர். அதன்படி, சாலை விரிவாக்கம் செய்து வாகன பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இதில், செவிலிமேடு மற்றும் கீழம்பி பிரதான சந்திப்பு சாலைகளின் வழியாக, அளவுக்கு அதிகமாக ஜல்லி கற்களை ஏற்றி லாரிகள் செல்வதால், வேகத்தடை மீது செல்லும் போது, ஜல்லி கற்கள் சிதறி சாலையில் விழுகின்றன. சாலையில் விழுந்த ஜல்லி கற்களால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கீழம்பி சந்திப்பு புறவழி சந்திப்பு சாலையில் சிதறிய ஜல்லிக்கற்களால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர். எனவே, நெடுஞ்சாலை துறையினர் கண்காணித்து தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.