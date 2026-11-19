அவளூர் பாலாற்று பாலத்திற்கு அணுகு சாலை பணி: தடுப்பு இல்லாததால் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
அவளூர் பாலாற்று பாலத்திற்கு அணுகு சாலை பணி: தடுப்பு இல்லாததால் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:10 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:50 PM
உத்திரமேரூர்: அவளூர் பாலாற்று பாலத்திற்கான அணுகு சாலை அமைக்கும் பணியில், சாலையோரம் தடுப்பு இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
அவளூர் - வாலாஜாபாத் பாலாற்றின் குறுக்கே 15 மீ., அகலம், 715 மீ., நீளம் கொண்ட புதிய உயர் மட்ட பாலம் கட்டும் பணி 75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெறுகிறது.
இதற்காக ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்த பழைய தரைப்பாலம் இடித்து அகற்றப்பட்டு அவளூர் கூட்டுச்சாலையில் இருந்து, வாலாஜாபாத் இணைப்பாக புதிய மாற்றுவழிச் சாலை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அங்கம்பாக்கம், அவளூர், கன்னடியன்குடிசை, கணபதிபுரம், மல்லிகாபுரம், தம்மனுார், ஆசூர், கம்மராஜபுரம், இளையனார்வேலுார், வள்ளிபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தோர், இப்பாலாற்று மாற்று சாலை வழியை பயன்படுத்தி இருசக்கரம் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் வாலாஜாபாத் சென்று அங்கிருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
அவளூர் பகுதியில் அணுகு சாலைக்கான முதற்கட்ட பணி தற்போது தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
அணுகு சாலை பணி மேற்கொள்ளும் பகுதி பள்ளமாக உள்ளதால் எதிர்புறம் மாற்றுவழிச் சாலையில் இயங்கும் வாகனங்கள் இரவு நேரத்தில் விபத்திற்குள்ளாகும் நிலை உள்ளது.
எனவே, அவளூர் அணுகு சாலை பணி இடத்தில் சாலையோரத்தில் மண் மூட்டை தற்காலிக தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.