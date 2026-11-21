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குண்டும் குழியுமான சாலையால் காவித்தண்டலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
குண்டும் குழியுமான சாலையால் காவித்தண்டலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
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சாலவாக்கம்: காவித்தண்டலத்தில் சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமான சாலையால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மெய்யூர் – பினாப்பூர் செல்லும் சாலையிலிருந்து, பிரிந்து காவித்தண்டலம் செல்லும் சாலை உள்ளது. இந்த, சாலையை பயன்படுத்தி சிதண்டி, அத்தியூர், விச்சூர், திருவாணைக்கோயில் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள், செங்கல்பட்டு பகுதிக்கு தினமும் 200க்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த சாலை சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க, நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.