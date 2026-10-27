சாலையோரம் படர்ந்த கருவேல மரங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சாலையோரம் படர்ந்த கருவேல மரங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
உத்திரமேரூர்: திருமு க்கூடல் – பினாயூர் சாலையோரம் படர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களின் கிளைகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், திருமுக்கூடலில் இருந்து, பினாயூர் மலை வழியாக பழவேரி செல்லும் சாலை உள்ளது. சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்தோர், இந்த சாலையை வழியை பயன்படுத்தி வாலாஜாபாத், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இச்சாலையோரம் வளர்ந்துள்ள மரத்தின் கிளைகள் சாலையில் படர்ந்துள்ளன. இங்கு வளைவு பகுதி உள்ளதால், சாலையோர மர கிளைகளால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் மறைந்து வாகன ஓட்டிகள் விபத்திற்குள்ளாகும் நிலை உள்ளது.
எ னவே, இச்சாலை யோரம் படர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.