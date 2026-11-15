‘ஒட்டு’ப்போடக்கூட நிதியில்லை என அதிகாரிகள் கைவிரிப்பு! குண்டு, குழிமான சாலைகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
‘ஒட்டு’ப்போடக்கூட நிதியில்லை என அதிகாரிகள் கைவிரிப்பு! குண்டு, குழிமான சாலைகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : நவ 14, 2026 10:17 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பிரதான சாலைகள் எல்லாம் குண்டும், குழியுமாக மாறிவிட்டதால், அவற்றில் பயணிக்க முடியாமல் வாகன ஒட்டிகள் பெரிதும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளோ, ‘பேட்ஜ் ஒர்க் எனும் சாலை ஒட்டுப்பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூட நிதியில்லை; எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது’ என, கைவிரித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நெடுஞ்சாலை கோட்ட நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில், காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், உத்திரமேரூர், ஸ்ரீபெரும்புதுார், குன்றத்துார் ஆகிய உதவி கோட்டங்கள் செயல்படுகின்றன.
இந்த, உதவி கோட்ட நெடுஞ்சாலை துறை நிர்வாகங்களின் கட்டுப்பாட்டில், 1,151 கி.மீ., துாரம் பிரதான சாலைகள் உள்ளன.
இந்த சாலைகள் வழியாக, இருசக்கர வாகனம், மூன்றுசக்கர வாகனம், கார், டிப்பர் லாரிகள் மற்றும் பேருந்துகள் ஆகிய வாகனங்கள் செல்கின்றன. வாகன வரி இன கட்டணங்களின் மூலமாக, அரசிற்கு ஆண்டுதோறும் கணிசமான வருவாய் கிடைக்கிறது.
இந்த நிதியை பயன்படுத்தி, நெடுஞ்சாலை துறையினர் சாலை பராமரிக்கவும், புதிய சாலை போடுவதற்கும் நிதி ஒதுக்கி, பல வித வளர்ச்சி பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
கடந்த, 2023 – 24ம் ஆண்டு, 91 கோடி ரூபாய் செலவில், 30 சாலைகளில் இருக்கும், 125 கி.மீ., துாரத்திற்கு சாலை பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
அதேபோல, 2024 – 25ம் ஆண்டில், 76.30 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியில், 36 ........சாலைகள் சீரமைக்கவும், 55 கி.மீ., துாரம் சாலைகளை விரிவாக்கவும் பணி மேற்கொண்டனர்.
கடந்த, 2025- – 26ம் நிதி ஆண்டிற்கு நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. மேலும், வடகிழக்கு பருவ மழைக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் அவசர சாலைகள் சீரமைப்புக்கு நிதியையும் அரசு ஒதுக்கவில்லை என, துறை அதிகாரிகள் இடையே புகார் எழுந்துள்ளது.
இதனால், சேதமடைந்த சாலைகளில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை தொடர்கிறது. மேலும், சேதமடைந்த சாலை பள்ளங்களில் தார் சாலைக்கு பதிலாக சிமென்ட் போடுவதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்தை சந்திக்க வேண்டி உள்ளது.
தற்போது, சாலையில் செல்லும் கனரக வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கு ஏற்ப சாலைகள் விரிவுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நெடுஞ்சாலை துறைக்கு உள்ளது.
இருப்பினும், விரிவுபடுத்த வேண்டி சாலைகள் எண்ணிக்கை மற்றும் சேதமடைந்த சாலைகள் சீரமைப்பதில் அதிகாரிகள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என, வாகன ஓட்டிகள் இடையே குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நெடுஞ்சாலை துறை கோட்ட பொறியாளர் ஒருவர் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், சாலைகள் விரிவாக்கம் மற்றும் புதிய சாலை போடுவதற்கு திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அனுப்பி உள்ளோம். நிதி ஒதுக்காமல் அரசு கைவிரித்துள்ளது.
அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தால் மட்டுமே, சாலை விரிவாக்கம் மற்றும் சேதமடைந்த சாலைகள் சீரமைக்கும் பணி தொடங்கப்படும். அரசு நிதி ஒதுக்காததால், ஒட்டு வேலைகளைக்கூட எங்களால் செய்ய முடியவில்லை; அப்புறம் எங்கே வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.