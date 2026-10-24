கண்களை பதம் பார்க்கும் களை செடிகளால் வாகன ஓட்டிகள் திணறல்
கண்களை பதம் பார்க்கும் களை செடிகளால் வாகன ஓட்டிகள் திணறல்
UPDATED : அக் 12, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பொன்னேரிக்கரை சாலையோரம், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வளர்ந்துள்ள களைச்செடிகளை அகற்ற வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து சுங்குவார்சத்திரம், ஸ்ரீபெரும்பு-துார், பூந்தமல்லி, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பொன்னேரிக்கரை சாலை வழியாக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. வாகனப் போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள இச்சாலையின் இருபுறங்களிலும் களைச்செடிகள் வளர்ந்து, அவற்றின் கிளைகள் சாலையை நோக்கி நீண்டுள்ளன.
இதனால், கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிடுவதற்காக சாலையோரம் ஒதுங்கும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும், நடந்து செல்வோரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர். சாலையை நோக்கி நீண்டுள்ள செடிகளின் கிளைகள் கண்களைப் பதம் பார்ப்பதால். வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
போக்குவரத்து அதிகமுள்ள இச்சாலையில் களைச்செடிகள் இடையூறாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. எனவே, பொன்னேரிக்கரை சாலையோரம் போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக வளர்ந்துள்ள களைச்செடிகளை அகற்ற, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.