சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’ பயணம்
சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’ பயணம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி சாலைகளில் சேதமடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை மேல் மூடிகளால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்து அச்சத்தில் பயணித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் நான்கு மண்டலங்களில் உள்ள 51 வார்டுகளில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட சாலைகள் உள்ளன. காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடை குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்புகளை நீக்கவும், கழிவுநீர் தடையின்றி செல்வதை உறுதி செய்யவும் மூடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால், மாநகராட்சியின் பல்வேறு சாலைகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை மூடிகள் உடைந்துள்ளன. சில இடங்களில் பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி, சாலையின் மட்டத்தை விட ஆழமாக உள்வாங்கியுள்ளது.
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பாராத விதமாக பள்ளத்தில் இறங்கும்போது, நிலைதடுமாறி கீழே விழும் அபாயம் உள்ளது. இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத சாலைகளில், சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி இருப்பது தெரியாமல், நடந்து செல்லும் பொதுமக்களின் கால்கள் சிக்கி காயமடையும் அபாயம் உள்ளது.
சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை மேல் மூடிகளை கண்டறிந்து, உடனே மூடிகளை மாற்ற வேண்டும். மேலும், சுற்றுப்பகுதிகளை சீரமைத்து, சாலையின் மட்டத்திற்கு ஏற்ப மூடிகளை உயர்த்துவது அல்லது தாழ்த்துவது போன்ற பணிகளை பொறியியல் பிரிவு அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஆனால், பல இடங்களில் சேதமடைந்த பாதாள சாக்கடை மூடிகள் நீண்ட நாட்களாக சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளதாக, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, பாதாள சாக்கடை மேல் மூடிகளை உடனே சீரமைக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.