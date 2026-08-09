அக்கமாபுரம் குளத்திற்கு தடுப்பு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
அக்கமாபுரம் குளத்திற்கு தடுப்பு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 08, 2026 06:18 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 06:11 PM
எடையார்பாக்கம்:அக்கமாபுரத்தில் சாலையோரம் உள்ள குளத்திற்கு தடுப்பு அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அக்கமாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள பொது குளத்தை, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ், குளம் துார் வாரி கற்கள் பதித்தனர்.
இந்த குளத்தை ஒட்டி செல்லும், கண்டிவாக்கம் - நாகப்பட்டு சாலை வழியாக, கண்டிவாக்கம், கப்பான்கோட்டூர் சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் சாலை வழியாக காஞ்சிபுரம் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த சாலையோரம் உள்ள அக்கமாபுரம் குளத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் இல்லாத நிலையில், குளத்தை சுற்றிலும் சீமை கருவேல மரங்கள் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ளன.
இதனால், அந்த சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி கவிழும் போது, சீமை கருவேல மரங்களில் மீது விழுந்து குளத்தில் விழும் நிலை உள்ளது
எனவே, கண்டிவாக்கம் - நாகப்பட்டு சாலையோரம் இருக்கும் அக்கமாபுரம் குளத்திற்கு தடுப்பு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.