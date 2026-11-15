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சாலையோர கிணற்றுக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள்
சாலையோர கிணற்றுக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:46 PM
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சாலவாக்கம்: கருவேப்பம்பூண்டி ஊராட்சியில், சாலையோர கிணற்றுக்கு, தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், கருவேப்பம்பூண்டி ஊராட்சியில் சாலையோரத்தில், திறந்தவெளி கிணறு உள்ளது. இந்த கிணற்றை சுற்றிலும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்காததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சாலையோரம் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றுக்குதடுப்பு சுவர் அமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.