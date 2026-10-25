ஒரக்காட்டுப்பேட்டை பாலாற்று பாலத்தில் மண் குவியல்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
ஒரக்காட்டுப்பேட்டை பாலாற்று பாலத்தில் மண் குவியல்: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:14 PM
உத்திரமேரூர்: ஒரக்காட்டுப்பேட்டை பாலாற்று பாலத்தில் சேர்ந்துள்ள மண் குவியலால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், ஒரக்காட்டுப்பேட்டையில் இருந்து, பாலாற்றின் குறுக்கே செங்கல்பட்டு புறவழிச் சாலையை இணைக்கும் பாலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
ஒரக்காட்டுப்பேட்டை, காவூர், காவியத்தண்டலம், விச்சூர், திருவானைக்கோவில், களியப்பேட்டை, ராஜாம்பேட்டை, மிளகர்மேனி, கரும்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தோர், இந்த பாலத்தின் வழியாக செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்த பாலத்தின் மீது லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களில் இருந்து சிதறிய மண், பாலத்தின் ஒரங்களில் குவியலாக உள்ளது.
பாலத்தின் மீதுள்ள மழைநீர் வெளியேறும் வழிகளில் மண் சேர்ந்து அடைப்பு ஏற்படுவதால் மழை நேரங்களில் மழைநீர் வெளியேறாமல் சகதியாகிறது.
எனவே, ஒரக்காட்டுப்பேட்டை பாலம் மீது குவிந்துள்ள மண்ணை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.