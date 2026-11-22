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தேசிய கைப்பந்து போட்டிக்கு அகத்தியா பள்ளி மாணவி தேர்வு
தேசிய கைப்பந்து போட்டிக்கு அகத்தியா பள்ளி மாணவி தேர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
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வாலாஜாபாத்: தேசிய அளவிலான ஜூனியர் பெண்கள் கைப்பந்து போட்டிக்கு வாலாஜாபாத் அகத்தியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி ஸ்ரீலேகா, 16, தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கைப்பந்து சம்மேளனம் சார்பில், 48-வது ஜூனியர் பெண்கள் தேசிய கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நவ.,25 – 29ம் தேதி வரை, பஞ்சாப் மாநிலம், சங்கரூர் மாவட்டம் மஸ்துவானா சாகிப் நகரில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த போட்டிக்கு, தமிழகத்தில் 18 பேர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில், வாலாஜாபாத் அகத்தியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி பிளஸ் 1 மாணவி ஸ்ரீலேகா, 16, தேர்வு செய்யப்படுள்ளார்.
தமிழ்நாடு கைப்பந்து சங்கத்திற்கு, அகத்தியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.