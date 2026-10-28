தேசிய டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி காஞ்சி மாணவ – மாணவியர் 33 பதக்கங்கள் குவிப்பு
தேசிய டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி காஞ்சி மாணவ – மாணவியர் 33 பதக்கங்கள் குவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
காஞ்சிபுரம்: பெங்களூரில் நடந்த தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், காஞ்சிபுரம் பல்லவர் டேக்வாண்டோ அசோசியேஷன் மாணவ – மாணவியர், 16 தங்கம் உட்பட 33 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
பாரத் டேக்வாண்டோ பெடரேஷன் சார்பில், தேசிய அளவிலான மூன்றாவது டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில், கடந்த 24, 25ம் தேதி நடந்தது.
இப்போட்டியில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அணியினர் பங்கேற்றனர்.
இப்போட்டியில் தமிழக அணி சார்பில், காஞ்சிபுரம் பல்லவர் டேக்வாண்டோ அசோசியேஷன் சார்பில் செயலர் கணேஷ், பயிற்றுனர் அஜித்குமார் தலைமையில், 16 மாணவ –- மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
பல்வேறு பிரிவு போட்டியில் பங்கேற்ற இம் மாணவ – மாணவியர் 16 தங்கம், 12 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என, மொத்தம் 33 பதக்கங்களை வென்று தமிழகத்திற்கும், காஞ்சிபுரத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.