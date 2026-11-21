புதிய கம்பம் அமைத்து 6 மாதங்களாச்சு மின்கம்பிகளை மாற்றாமல் அலட்சியம்
புதிய கம்பம் அமைத்து 6 மாதங்களாச்சு மின்கம்பிகளை மாற்றாமல் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அடுத்த குழங்கலச்சேரியில் இருந்து பேரீஞ்சம்பாக்கம் செல்லும் இணைப்பு சாலையில் சேதமடைந்த கம்பத்தில் உள்ள மின்கம்பிகளை, ஆறு மாதங்களுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட புதிய கம்பத்திற்கு மாற்றாமல், மின்வாரிய அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
படப்பை அடுத்த குழங்கலச்சேரி கிராமத்தில் இருந்து பேரீஞ்சம்பாக்கம் செல்லும் இணைப்பு சாலை உள்ளது.
இச்சாலை வழியாக குழங்கலச்சேரி, அழகூர், நரியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள், ஒரகடம் சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் சென்று வருகின்றனர்.
அதேபோல, பேரீஞ்சம்பாக்கம், வளத்தாஞ்சேரி கிராமத்தினர் படப்பை, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இச்சாலையோரத்தில் கம்பங்கள் நடப்பட்டு, மின்வாரியம் மூலம் குடியிருப்புகளுக்கு மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சாலையில் உள்ள கம்பம் சேதமடைந்து சாய்ந்துள்ளது. இதையடுத்து, செரப்பனஞ்சேரி மின்வாரியம் சார்பில், ஆறு மாதங்களுக்கு முன், புதிதாக மின்கம்பம் நடப்பட்டது.
இந்நிலையில், சேதம் அடைந்த கம்பத்தில் உள்ள மின்கம்பிகள், புதிய கம்பத்திற்கு மாற்றப்படாமல் உள்ளன.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், சாய்ந்த நிலையில் உள்ள கம்பம் விழுந்து விபத்து ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, பழைய கம்பத்தை அகற்றி, புதிய கம்பத்திற்கு மின்கம்பிகளை மாற்ற, செரப்பனஞ்சேரி மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.