திறந்த ஓராண்டிலேயே நேரு சந்தை இழுத்து மூடல்! சாலையிலேயே கடை போட்ட 80 வியாபாரிகள்
திறந்த ஓராண்டிலேயே நேரு சந்தை இழுத்து மூடல்! சாலையிலேயே கடை போட்ட 80 வியாபாரிகள்
UPDATED : நவ 17, 2026 10:47 PM
ADDED : நவ 17, 2026 10:27 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில், 4.60 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேரு சந்தை, திறந்த ஓராண்டிலேயே மூடப்பட்டுள்ளது. அதிக வாடகை கொடுத்தும், எதிர்பார்த்த வியாபாரம் நடக்காததால், கடைகளை காலி செய்த 80 வியாபாரிகள், சாலையிலேயே கடைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் நகரில் ராஜாஜி சந்தை, ஜவஹர்லால் நேரு சந்தை ஆகிய இரு சந்தைகளும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், ராஜாஜி சந்தை புதுப்பிக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, 4.60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஜவஹர்லால் நேரு சந்தை புதிதாக கட்டப்பட்டு, 2025ம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்டது.
இங்கு காய்கறி, இறைச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வியாபாரங்களுக்காக, 8 அடி நீளம், 8 அடி அகலத்தில், 80 கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சந்தை திறக்கப்பட்டபோது, கடைகளுக்கான வாடகை மற்றும் முன்வைப்புத் தொகையை வசூலிக்க ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டது. அதன்படி, வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில், விஜயராகவன் என்பவர் ஒப்பந்தம் எடுத்து, வியாபாரிகளிடம் தலா, 1.75 லட்சம் ரூபாய் வசூலித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அடுத்த ஆண்டுக்கான முன்வைப்புத் தொகையாக மேலும், 80 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என வியாபாரிகளிடம், ஒப்பந்ததாரர் கூறியுள்ளார்.
வியாபாரம் போதிய அளவில் இல்லாத நிலையில், இந்த தொகையை செலுத்த முடியாது எனக்கூறி, வியாபாரிகள் கடைகளை காலி செய்தனர். இதனால், சந்தை திறந்து ஒரு ஆண்டிலேயே இழுத்து மூடப்பட்டு விட்டது.
இதனால், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் சந்தையின் உட்புறம் உள்ள கடைகள் அனைத்தும் காலியாக உள்ளன. வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வெளியே சாலையோரங்களில் கடைகளை அமைத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, சந்தை வளாகம் பராமரிப்பின்றி குப்பை, பழக் கழிவுகள் தேங்கி சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ளது. திறக்கப்பட்டு ஓராண்டுக்குள்ளேயே புதிய சந்தை பாழடைந்த தோற்றத்தில் இருப்பது, அப்பகுதி மக்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, நேரு சந்தை வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
ஆன்லைன் விற்பனை, சாலையோரக் கடைகளின் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடைகளுக்காக ஒப்பந்ததாரரிடம், தலா 1.75 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தினோம். அடுத்த ஆண்டுக்கு மேலும் 80 ஆயிரம் ரூபாய் கேட்கப்பட்டது. வாடகையும் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் கடைகளை காலி செய்துவிட்டோம்.
நாங்கள் செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையில் 40 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே திருப்பி வழங்கப்பட்டது. ஒரு நாளைக்கு 250 - 300 ரூபாய் வரை வாடகை செலுத்த முடியாது.
ஒரு நாளைக்கு 100 - 150 ரூபாய் வரை வாடகை செலுத்த தயாராக உள்ளோம். தினசரி வாடகை அடிப்படையில் கடைகளை ஒதுக்க, மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா கூறியதாவது:
நேரு சந்தை கடைகளுக்கு ஏற்கனவே டெண்டர் கோரப்பட்டும், யாரும் எடுக்க முன்வரவில்லை. ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் எடுத்தவர்களும் தொடர்ந்து நடத்த முன்வரவில்லை.
எனவே, ஆன்லைன் மூலம் அனைவரும் பங்கேற்கும் வகையில், சந்தை கடைகளை நான்கு பிரிவுகளாக பிரித்து டெண்டர் விட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வரும் நவ., 19ல் நடைபெற உள்ள காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் இதற்கு ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.