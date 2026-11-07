மேல்சிறுணை கிராமத்திற்கு புதிய பஸ் வசதி அமைச்சர் தென்னரசு தொடங்கி வைப்பு
மேல்சிறுணை கிராமத்திற்கு புதிய பஸ் வசதி அமைச்சர் தென்னரசு தொடங்கி வைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:17 PM
காஞ்சிபுரம்: மேல்சிறுணை ஊராட்சிக்கு கிராம மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இன்று (நவ.,6) புதிதாக பேருந்து வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மேல்சிறுணை ஊராட்சியில் இருந்து பாலுசெட்டிசத்திரம் வரை , காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல பேருந்து வசதி இல்லாமல் பொதுமக்கள், விவசாயிகள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ -– மாணவியர் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
நவ., 1ல் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், புதிய பேருந்து வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதையடுத்து, இன்று மேல்சிறுணையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, புதிய பேருந்து சேவையை துவக்கி வைத்தார். கலெக்டர் சினேகா தலைமை வகித்தார்.
அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் காஞ்சிபுரம் மண்டலம் சார்பில், காஞ்சிபுரம் - சிறுணை இடையே இயக்கப்படும் தடம் எண் 576டி புறநகர் பஸ், கீழம்பி, ஆரியபெரும்பாக்கம், சிறுணைபெருகல், மேல்சிறுணை, சிறுணை மற்றும் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதி வழியாக பாலுசெட்டிசத்திரம் வரை இயக்கப்படும். இந்த பேருந்து தினமும் காலை 8:30 மணி, மாலை 5:00 மணிக்கும் சென்று வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.