கால்வாய், மின்வாரிய புகார்களுக்கு போதிய நடவடிக்கை இல்லை: விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் புகார்
கால்வாய், மின்வாரிய புகார்களுக்கு போதிய நடவடிக்கை இல்லை: விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் புகார்
ADDED : நவ 20, 2026 07:10 PM
காஞ்சிபுரம்: கால்வாய் துார்வாருதல், மின்வாரியம் உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு போதிய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என, விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் வளாக கூட்டரங்கில், கலெக்டர் சினேகா தலைமையில், இன்று (நவ.,20) காலை 11:00 மணிக்கு விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடந்தது. விவசாயிகள் மண் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம், பயிர் காப்பீடு அவசியம் போன்ற தகவல்களை கூட்டம் துவங்கும் முன் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், மழையளவு, விதை கையிருப்பு போன்ற தகவல்களையும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கூறினர். விவசாய பயனாளிகள் 14 பேருக்கு, 38 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பயிர் கடனும், வேளாண் இடுபொருட்களையும், கலெக்டர் சினேகா வழங்கினார்.
இக்கூட்டத்தில், விவசாயிகள் கூறியதாவது:
★ காட்டு பன்றிகளால், விவசாயிகளுக்கு அன்றாடம் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. காட்டு பன்றிகளை விரட்ட வனத்துறை மின் வேலி அமைத்து தர வேண்டும்.
★ காஞ்சிபுரம் – உத்திரமேரூர் சாலை மிக மோசமாக உள்ளது. எங்களால் காய்கறி ஏற்றி செல்ல முடியவில்லை. விபத்து ஏற்பட்டு காயமடைகிறோம்.
★ பெரிய கரும்பூர் கிராமத்தில் கால்வாயை துார்வார, 2023ம் ஆண்டில் இருந்து மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை.
★ உத்திரமேரூர் அரசு மருத்துவமனையில், இரவு நேரத்தில் மருத்துவர்கள் பணியில் இருப்பதில்லை. கிராமப்புற நோயாளிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
★ ரேஷன் கடையில் வழங்கப்படும் கோதுமை மிக மோசமாக உள்ளது. கல், குச்சி போன்றவை சேர்ந்து விநியோகிக்கப்படுகிறது. கிடங்குகளில் கோதுமை ஆய்வு செய்து, சுத்தமானவற்றை வழங்க வேண்டும்.
★ மதுராந்தகம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை நல்ல முறையில் இயக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
★ கீழ்பெரமநல்லுாரில் நெற்களம் சேதமாகியிருப்பதால், அவற்றை சீரமைத்து தர வேண்டும்.
இவ்வாறு விவசாயிகள் கூறினர்.