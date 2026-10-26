நீர்வரத்து இல்லாமலே நிரம்பி வழியும் பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை: மணல் அகற்றாததால் தண்ணீர் தேங்குவதில் சிக்கல்
நீர்வரத்து இல்லாமலே நிரம்பி வழியும் பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை: மணல் அகற்றாததால் தண்ணீர் தேங்குவதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 25, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:44 PM
உத்திரமேரூர்: பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணையில் நிரம்பி உள்ள மணல் அகற்றாததால், பாலாற்றில் நீர்வரத்து துவங்குவதற்கு முன்னதாகவே தடுப்பணை நிரம்பி வழிவது விவசாயிகள் இடையே கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், திருமுக்கூடல் அருகே பாலாறு, செய்யாறு, வேகவதி ஆகிய மூன்று ஆறுகள் சங்கமிக்கின்றன. இப்பகுதியை சுற்றி உள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு பாலாற்றில் ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்து குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
மேலும், திருமுக்கூடல், புல்லம்பாக்கம், பினாயூர் உள்ளிட்ட பாலாற்றங்கரையொட்டி உள்ள 2,000 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் பாலாற்று மூலம் பாசனம் பெறுகின்றன.
இதனால், திருமுக்கூடல் அருகே பாலாற்றில் தடுப்பணை அமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர். அதன்படி, பழையசீவரம் – பழவேரி பாலாற்றின் குறுக்கே, 2020ல், நபார்டு திட்டத்தின் கீழ், 42 கோடி ரூபாய் செலவில் தடுப்பணை கட்டப்பட்டது.
இதன் மூலம் திருமுக்கூடல் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கான குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுவதோடு இத்தடுப்பணையின் வலது மற்றும் இடது புறங்களில் துணை கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு அரும்புலியூர், உள்ளாவூர், பாலுார் உள்ளிட்ட ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் சென்றடைய வழிவகை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்தடுப்பணை பயன்பாட்டிற்கு வந்த 2021 மற்றும் 2022ல் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டி.எம்.சி., தண்ணீர் தடுப்பணையில் தேங்கியது.
அதை தொடர்ந்து, ஆண்டுதோறும் பருவ மழைக்காலங்களில் தண்ணீரோடு மணல் அடித்து வரப்பட்டு, 6 அடி ஆழம் கொண்ட இத்தடுப்பணை முழுதுமாக மணல் நிரம்பி தற்போது ஒரு அடி ஆழம் கூட இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், சிறு மழைக்கே தடுப்பணை நிரம்பி அதில் தேங்கும் தண்ணீர் அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் வறண்டு விடுகிறது. இதனால், இப்பகுதியில் தடுப்பணை இருந்தும் அதற்கான பயன்பாடு இல்லையென புலம்பும் விவசாயிகள், பருவமழை காலத்திற்குள் மணல் அகற்றி துார் வார வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, கடந்த ஜூலை மாதம் உத்திரமேரூர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் பாலாற்று தடுப்பணையை நேரில் ஆய்வு செய்து விரைவாக துார்வாரப்படும் என உறுதி அளித்தார்.
ஆனால் இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கை ஏதுமில்லாதது விவசாயிகள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து, பழையசீவரம் பகுதியினர் கூறியதாவது:
பழையசீவரம் பாலாற்று மூலம் இங்குள்ள சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் மட்டுமின்றி தாம்பரம் – பல்லாவரம் பகுதிக்கான கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதனால், குடிநீர் வினியோகத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாக இப்பகுதி தடுப்பணை விளங்குகிறது. இந்த தடுப்பணையில் மணல் தேக்கமாகி முழுதுமாக துார்ந்துள்ளதால் வெள்ளப்பெருக்கின் போது தண்ணீர் தேங்க வழியின்றி மொத்தமாக வெளியேறி விடுகிறது.
இதனால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து இப்பகுதியில் குடிநீர் வேண்டி ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்துள்ள கிராமங்களுக்கு கோடைக்காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது.
நடப்பாண்டில் பருவமழை காலத்திற்குள் தடுப்பணையில் நிரம்பி உள்ள மணல் அகற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
தற்போது பருவமழை துவங்கி உள்ள நிலையில் பாலாற்றில் நீர்வரத்து இல்லாமலே கால்வாய் மற்றும் மடுவு தண்ணீர் மூலம் தடுப்பணை நிரம்பி வழிகிறது.
இதனால், இத்தடுப்பணை படுகையில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லாத நிலை உள்ளது, இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, நீர்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பழையசீவரம் தடுப்பணையில் தேங்கி உள்ள மணல் அகற்ற நீர்வளத்துறை சார்பில் அரசுக்கு திட்ட அறிக்கை அனுப்பபட்டுள்ளது. அகற்றம் செய்யும் மணலை ஆற்றிலேயே குவித்தல் அல்லது வணிக ரீதியாக பயன்படுத்துதல் போன்ற நிர்வாக சிக்கலால் தாமதமாகிறது.
இதுகுறித்து, அரசாணை வெளியீட்டுக்கு பின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.