நிரம்பி வழியும் பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை: அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
நிரம்பி வழியும் பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை: அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:06 PM
உத்திரமேரூர்: பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை நிரம்பி வழிவதால், அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அரும்புலியூரில், நீர்வளத் துறை கட்டுப்பாட்டிலான 300 ஏக்கர் பரப்பிலான ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி, மழைக்காலத்தில் முழுமையாக நிரம்பினால், அத்தண்ணீரை கொண்டு அரும்புலியூர், சீத்தாவரம், காவணிப்பாக்கம், கரும்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள, 400 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் பாசனம் பெறும்.
இந்த அரும்புலியூர் ஏரிக்கு பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணையில் இருந்து பிரிந்து செல்லும் துணை கால்வாய் உள்ளது. தடுப்பணை நிரம்பினால் இக்கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் சென்று அரும்புலியூர் ஏரி நிரம்ப வழிவகை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சில தினங்களாக பெய்யும் பருவ மழை காரணமாக செய்யாற்றில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டு பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணை நிரம்பி வழிகிறது.
இதையடுத்து, அரும்புலியூர் ஏரிக்கான துணை கால்வாயில் தண்ணீர் திறந்து விட விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் ஒன்றிய நீர்வளத் துறை உதவி செயற்பொறியாளர் கண்ணன் கூறுகையில், ‘‘பழையசீவரம் பாலாற்று தடுப்பணையில் இருந்து, அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ஆலோசித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.