திறந்தவெளியில் கொட்டும் கழிவுநீரால் வல்லத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
திறந்தவெளியில் கொட்டும் கழிவுநீரால் வல்லத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 04, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:03 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, வல்லம் கிராமத்தில் திறந்தவெளியில் கழிவுநீர் கொட்டும் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, வல்லம் வடகால் சிப்காட் பகுதியில் 200க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அதேபோல, வல்லம், வல்லக்கோட்டை, மாத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான தனியார் அடுக்குமாடி மற்றும் குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இந்த நிலையில், இங்குள்ள தனியார் தொழிற்சாலை மற்றும் குடியிருப்பில் இருந்து, டேங்கர் லாரிகளில் மூலம் அகற்றப்படும் கழிவுநீர், ஸ்ரீபெரும்புதுார் – சிங்கபெருமாள் கோவில் சாலையோரம், வல்லம் பகுதியில் திறந்தவெளியில் அத்துமீறி ஊற்றி வருகின்றனர்.
இதனால், அப்பகுதி முழுதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது. திறந்தவெளியில் ஊற்றும் கழிவுநீரால், நிலத்தடி நீர் பாதிக்கும் சூழல் அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும், மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள், நோய்வாய் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
எனவே, திறந்தவெளி பகுதிளில் கழிவுநீர் ஊற்றும் டேங்கள் லாரி உரிமையாளர்கள் மீது, ஒரகடம் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.