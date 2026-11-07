திறந்து கிடக்கும் குடிநீர் கட்டுப்பாட்டு தொட்டி: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
திறந்து கிடக்கும் குடிநீர் கட்டுப்பாட்டு தொட்டி: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:24 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கோவில் வடக்கு மாட வீதியில், குடிநீர் குழாய் கட்டுப்பாட்டு தொட்டி திறந்து கிடப்பதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கோவிலை சுற்றியுள்ள வீடுகளுக்கு, நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாய்கள் வாயிலாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதற்காக வடக்கு மாட வீதியோரம் குடிநீர் குழாய் கட்டுப்பாட்டு தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவு ஊழியர்கள், இத்தொட்டியை முறையாக மூடாததால் திறந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால், இச்சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிட சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது, தொட்டியில் தடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
மேலும், மழை பெய்யும்போது, தொட்டியை மூழ்கடிக்கும் வகையில் சாலையில் மழைநீர் தேங்குவதால், நடந்து செல்லும் பாதசாரிகளும் திறந்து கிடக்கும் தொட்டியில் விழும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, குடிநீர் குழாய் கட்டுப்பாட்டு தொட்டியை கான்கிரீட் மூடி அமைத்து பாதுகாப்பாக மூட மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.