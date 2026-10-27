செவிலிமேடு பாலம் போல ஓரிக்கை பாலமும் மோசம் கம்பிகள் வெளியே தெரியும் அளவுக்கு பாதிப்பு: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
செவிலிமேடு பாலம் போல ஓரிக்கை பாலமும் மோசம் கம்பிகள் வெளியே தெரியும் அளவுக்கு பாதிப்பு: விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 26, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 26, 2026 04:54 PM
காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு பாலத்தை தொடர்ந்து, உத்திரமேரூர் பாலாறு பாலமும் கம்பிகள் வெளியே தெரியும் அளவிற்கு மோசமாக சேதமடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி செல்லும் வழியில், பாலாற்றின் குறுக்கே செவிலிமேடு பாலம் அமைந்துள்ளது. இந்த பாலம் நீண்ட காலமாக சேதமடைந்து, போக்குவரத்திற்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. பாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களால், அடிக்கடி விபத்துகள் நடப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, செவிலிமேடு பகுதியில், 60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டும் பணியை நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஓரிக்கை பகுதியில் உள்ள உத்திரமேரூர் பாலாறு பாலமும் முறையான பராமரிப்பின்றி மோசமான நிலையில் உள்ளது. பாலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் சாலை பெயர்ந்து, உள்ளே உள்ள கம்பிகள் வெளியே தெரியும் அளவுக்கு சேதம் அடைந்துள்ளது.
இந்த பாலத்தின் வழியாக தினமும் ஏராளமான இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள், கனரக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. பகல் நேரத்திலேயே பள்ளங்களை கடந்து செல்வதில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இரவு நேரங்களில் பள்ளங்கள் சரிவரத் தெரியாததால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே, செவிலிமேடு பாலம் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், மற்றொரு முக்கிய பாலமும் சிதிலமடைந்து வருவது வாகன ஓட்டிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெரிய அளவிலான விபத்து ஏற்படும் முன்பாக, உத்திரமேரூர் பாலாறு பாலத்தை நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நேரில் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த பகுதிகளை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்.
மேலும், பாலத்தின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்து, நிரந்தர தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.