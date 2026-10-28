கொள்முதல் நிலையத்தில் மழையில் நனைந்து முளைத்த நெல்மணிகள்
கொள்முதல் நிலையத்தில் மழையில் நனைந்து முளைத்த நெல்மணிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 09:56 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
காஞ்சிபுரம்: களக்காட்டூர் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில், லாரிகள் வராததால் தேங்கியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து நெல்மணிகள் முளைத்ததால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
களக்காட்டூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி விவசாயிகள், அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை விற்பனை செய்வதற்காக இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு எடுத்து வருகின்றனர். கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் சேமிப்புக் கிடங்குக்கு எடுத்துச் செல்ல போதுமான லாரி வசதிகள் செய்யப்படவில்லை.
இதனால், திறந்தவெளியில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகள், சமீபத்தில் பெய்த மழையில் நனைந்து, நெல்மணிகள் மூட்டையிலேயே முளைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. பல கட்ட உழைப்புக்குப் பின் அறுவடை செய்த நெல்மணிகள், இவ்வாறு வீணாவதைக் கண்டு விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக ஊழியரிடம் கேட்டபோது, ''கொள்முதல் நிலையத்தில் தற்போது 1,800 நெல் மூட்டைகள் மட்டுமே பாக்கி உள்ளன. உடனடியாக கூடுதல் லாரிகளை வரவழைத்து, அனைத்து நெல் மூட்டைகளும் விரைவில் பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல்லப்படும்,'' என்றார்.
இருப்பினும், மழைக்காலம் தீவிரமடைவதற்குள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, நெல் மூட்டைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது.