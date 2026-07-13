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ஆதனஞ்சேரியில் குழாய் உடைந்து வீணாகும் பாலாறு குடிநீர்

ஆதனஞ்சேரியில் குழாய் உடைந்து வீணாகும் பாலாறு குடிநீர்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:06 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:06 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:51 PM

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படப்பை:ஆதனஞ்சேரி ஊராட்சியில் குழாய் உடைந்து பாலாறு குடிநீர் வீணாக சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.

வாலாஜாபாத் அடுத்த பழையசீவரம், மேலச்சேரி, வில்லியம்பாக்கம் பாலாறு படுகையில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து, அங்கிருந்து குழாய் வாயிலாக குடிநீர் எடுத்து வரப்பட்டு வினியோகிக்கப்படுகிறது.

இந்த குழாய், ஒரகடம், செரப்பணஞ்சேரி, படப்பை, மண்ணிவாக்கம் வழியே நெடுஞ்சாலையோரம் புதைக்கப்பட்டு தாம்பரத்திற்கு செல்கிறது.

படப்பை அருகே ஆதனஞ்சேரியில் நீரின் அழுத்தம் காரணமாக இந்த குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு 10 நாட்களாக பாலாறு நீர் வீணாக சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.

தினமும் பல ஆயிரம் லிட்டர் பாலாறு குடிநீர் வீணாகிறது. குழாய் உடைப்பை சரி செய்து குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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