ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த சாலையை சீரமைக்க பாண்டவாக்கம் மக்கள் கோரிக்கை
ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த சாலையை சீரமைக்க பாண்டவாக்கம் மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
சாலவாக்கம்: பாண்டவாக்கம் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்த பள்ளச் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
குண்ணவாக்கம் ஊராட்சி, பாண்டவாக்கம் கிராமம் பள்ளச் சாலையில், 10 ஆண்டிற்கு முன் தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சாலை சேதமடைந்து, ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்துள்ளன.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, பாண்டவாக்கத்தில், சேதமடைந்துள்ள பள்ளச் சாலையை சீரமைக்க, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க, வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ஊராட்சி செயலர் அரிகோவிந்தன் கூறுகையில், ‘‘சேதமடைந்த சாலையை அளவீடு செய்து, புதிய தார் சாலை அமைப்பதற்கு வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரியிடம் தெரிவித்துள்ளோம். நிதி வந்தவுடன் சாலை அமைக்கப்படும்,’’ என்றார்.