UPDATED : நவ 10, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM
விவசாய மலர் பகுதிக்கு சார்…
மணல் கலந்த களிமண்ணிலும், சேப்பங்கிழங்கு சாகுபடி குறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காவாந்தண்டலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சு.ரமேஷ் கூறியதாவது:
மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில், கீரை, வேர்க்கடலை, காய்கறி, பழங்கள் ஆகியவை சாகுபடி செய்துள்ளேன். இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி விளைப்பொருட்களை சாகுபடி செய்து வருகிறேன்.
அந்த வரிசையில், சேப்பங்கிழங்கு சாகுபடி செய்துள்ளேன். இந்த தாய் கிழங்கு நட்டு, 10 மாதங்களுக்கு பின் மகசூல் கொடுக்கும்.
குறிப்பாக, செம்மண், மலை மண்ணுக்கு சேப்பங்கிழங்குகளின் எடை கூடுதலாக இருக்கும். மணல் கலந்த களிமண்ணில் சேப்பங்கிழங்கு நன்றாக விளைச்சல் கொடுக்கிறது.
காய்கறி, பழங்கள் மற்றும் கீரை ஆகிய குளிர்கால விளைப்பொருட்களுக்கு சந்தையில் அதிக வரவேற்பு இருப்பதால், கணிசமான வருவாய் ஈட்டி வருகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– சு.ரமேஷ்,
81109 44475.