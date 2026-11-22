ADDED : நவ 21, 2026 08:37 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சங்கரமடத்தின் சார்பில் ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த பிள்ளைபாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில், ‛வியாச பாரதம் – மரபறிவு’ போட்டிகள் இன்று (நவ.,21) நடந்தன.
காஞ்சிபுரம் சங்கரமடத்தின் சார்பில் ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த பிள்ளைபாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் கலை, கலாசார பண்பாட்டு பள்ளியான திண்ணை பள்ளிக்கூடம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு மாணவ – மாணவியருக்கான ‛வியாச பாரதம் – மரபறிவு’ போட்டிகள், காஞ்சிபுரம் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி முதல்வர் கலை.ராம. வெங்கடேசன் வழிகாட்டுதலின் படி நடந்தது.
இதில், மாணவ – மாணவியரின் மரபறிவு மற்றும் கலைத்திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கதை சொல்லும் போட்டி, பாட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டிகளுக்கு நடுவர்களாக பங்கேற்ற பத்மாவதி வரதராஜன், ஜோதிமலர் ஆகியோர், மாணவ – மாணவியரின் திறமைகளை மதிப்பீடு செய்தனர்: தமிழ்த் துறைத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார்.