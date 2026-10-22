களை செடிகள் வளர்ந்துள்ள பூங்கா :மாநகராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம்
களை செடிகள் வளர்ந்துள்ள பூங்கா :மாநகராட்சி நிர்வாகம் பாராமுகம்
UPDATED : அக் 18, 2026 04:04 PM
ADDED : அக் 18, 2026 03:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், செவிலிமேடு ஜெம் நகரில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் பூங்காவை முறையாக பராமரிக்காததால், களை செடிகள் வளர்ந்து சீரழிந்துள்ளது. எனவே, பூங்காவை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம், செவிலிமேடு ஜெம் நகரில், 20-16ம் ஆண்டு அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. இதில், நடைபயிற்சிக்கான பாதை, சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள், இருக்கை வசதிகள், மின்விளக்கு உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இந்த பூங்காவை, ஜெம் நகர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் பூங்காவை முறையாக பராமரிக்காததால், களை செடிகள் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ளன. இதனால், களை செடிகளுக்குள் பாம்பு, தேள் உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள் தஞ்சமடைந்துள்ளது.
இதனால், அப்பகுதி மக்கள் பூங்காவை பயன்படுத்த அச்சப்படுகின்றனர். இதன் காரணமாக, லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட பூங்கா பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
எனவே, செவிலிமேடில் பயன்பாடின்றி சீரழிந்து வரும் பூங்காவை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஜெம் நகர் மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.