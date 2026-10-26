ஓட்டுச்சாவடி சீரமைப்பு கூட்டத்தில் இருந்து கட்சியினர் வெளிநடப்பு
ஓட்டுச்சாவடி சீரமைப்பு கூட்டத்தில் இருந்து கட்சியினர் வெளிநடப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 24, 2026 07:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், ஓட்டுச்சாவடிகள் சீரமைப்பு தொடர்பாக நடந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து, தி.மு.க., காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் வெளிநடப்பு செய்து, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஓட்டுச்சாவடிகள் சீரமைப்பு தொடர்பாக, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், கலெக்டருமான சினேகா தலைமையில், கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதில் பங்கேற்பதற்காக, அ.தி.மு.க., – தி.மு.க., – காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தனர்.
கூட்டம் துவங்கியபோது, திடீரென தி.மு.க., காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கூட்டரங்கில் இருந்து வெளியேறினர். தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, வெளிநடப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து, கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்திற்கு வெளியே வந்த கட்சி பிரதிநிதிகள், தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.