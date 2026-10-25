பஸ் நிலையத்தில் பள்ளங்கள் அதிகரிப்பு பயணியர், பஸ் ஓட்டுநர்கள் பரிதவிப்பு
பஸ் நிலையத்தில் பள்ளங்கள் அதிகரிப்பு பயணியர், பஸ் ஓட்டுநர்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், வேலுார் பேருந்துகள் நிற்கும் இடத்திற்கு அருகே, சமீபத்தில் பெய்த மழையால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, சாலையில் ஆங்காங்கே ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களால், பயணியர் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், பெங்களூரூ, திருப்பதி என, வெளி மாநிலங்களுக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளும், காஞ்சிபுரத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு நகர மற்றும் மினி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணியர் காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், வேலுார் செல்லும் பேருந்துகள் நிற்கும் பகுதியை ஒட்டியுள்ள சாலையில், சமீபத்தில் பெய்த மழையின் காரணமாக, மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளங்கள் உருவாகி உள்ளது.
குறிப்பாக, பள்ளங்களில் மழைநீர் தேங்கும்போது அவற்றின் ஆழம் தெரியாததால், பயணியர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்து வருகின்றனர். மேலும், பேருந்துகள் திரும்பும்போதும் பள்ளங்களில் சக்கரங்கள் இறங்குவதால், ஓட்டுநர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், வேலுார் பேருந்துகள் நிற்கும் இடத்திற்கு அருகில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தை சீரமைக்க, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.