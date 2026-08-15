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இருள் சூழ்ந்த பேருந்து நிறுத்தம் பயணியர் அச்சம்

இருள் சூழ்ந்த பேருந்து நிறுத்தம் பயணியர் அச்சம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:31 PM

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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஒரகடம் அடுத்த கிருஷ்ணா கல்லுாரி பேருந்து நிறுத்தத்தில் மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் பயணியர் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.

வண்டலுார் –- வாலாஜாபாத் சாலையில், ஒரகடம் அடுத்த கிருஷ்ணா கல்லுாரி பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது. இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை மற்றும் மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால், பயணியர் வெயிலிலும் மழையிலும் கால்கடுக்க காத்திருக்க வேண்டிய அவலநிலை உள்ளது.

மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால், இரவு நேரம் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால், பயணியர் அச்சத்துடன் பேருந்துக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவலநிலை தொடர்கிறது.

எனவே, கிருஷ்ணா கல்லுாரி பேருந்து நிறுத்தத்தில், நிழற்குடை மற்றும் மின் விளக்கு அமைக்க, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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