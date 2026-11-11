பயணியர் நிழற்குடை சேதம் திருமணியில் விபத்து அபாயம்
பயணியர் நிழற்குடை சேதம் திருமணியில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:02 PM
செங்கல்பட்டு: திருமணி கிராமத்தில் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள நிழற்குடையை இடித்துவிட்டு, புதிதாக அமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருமணி, சோகண்டி, மானாமதி வழியாக, அரசு பேருந்துகள் மற்றும் சிற்றுந்துகள், காலை – மாலை நேரங்களில் இயக்கப்படுகின்றன.
மேலும், சட்டக்கல்லூரி வரை இயக்கப்படும் பேருந்து, திருமணி ரயில்வே கேட் வரை சென்று, மீண்டும் செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையம் வந்தடையும்.
இந்த தடத்தில் சட்டக்கல்லூரி நிறுத்தம், திருமணி ரயில்வே கேட் என, இரு பேருந்து நிறுத்தங்களில், 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டது.
தற்போது, இந்த நிழற்குடைகள் சேதமடைந்து, கான்கிரீட் உதிர்ந்து இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. இதனால், எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது. இதனால், பயணியர் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த நிழற்குடையை இடித்து விட்டு, புதிதாக அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.