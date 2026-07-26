மணித்தோட்டம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் பயணியர் நிழற்குடை
மணித்தோட்டம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் பயணியர் நிழற்குடை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:44 AM
உத்திரமேரூர்: மணித்தோட்டம் பேருந்து நிறுத்தத்தில், இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள நிழற்குடையை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக அமைக்க பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் - எல்.எண்டத்துார் சாலையில் மணித்தோட்டம் கிராமம் உள்ளது. இங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட பயணியர் நிழற்குடை உள்ளது.
மணித்தோட்டத்தில் இருந்து, உத்திரமேரூர் மற்றும் செங்கல்பட்டிற்கு படிக்க செல்லும் மாணவ - மாணவியர், தொழிலாளர்கள் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் போது இந்த நிழற்குடையை பயன்படுத்துகின்றனர்.
முறையான பராமரிபின்றி இந்த நிழற்குடையின் உள் பகுதியில் கான்கிரீட் பெயர்ந்து உள்ளது. மழைக்காலங்களில் இக்கட்டடம் இடிந்து விழக்கூடும் என அப்பகுதியினர் அச்சப்படுகின்றனர்.
ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் மாணவ - மாணவியர், மழை மற்றும் வெயில் நேரங்களில் நிழற்குடைக்குள் செல்லாமல் சாலையோரம் காத்திருக்கும் நிலை உள்ளது.
எனவே, மணித்தோட்டத்தில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள நிழற்குடையை இடித்து அகற்றிவிட்டு புதிதாக அமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.