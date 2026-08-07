வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் பழுதான கூரையால் பயணியர் அவதி
வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் பழுதான கூரையால் பயணியர் அவதி
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:07 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
வாலாஜாபாத்:வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில், நிழற்குடையின் கூரை இணைப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசலால் மழைக்காலத்தில் நீர் கசிந்து பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்திற்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கானோர் வருகை தந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணிக்கின்றனர். இப்பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, காஞ்சிபுரம், தாம்பரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் மற்றும் வாலாஜாபாத் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு அதிகாலை முதல் இரவு வரை அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த பேருந்து நிலையத்தில், 2013 - -14ம் ஆண்டில், அப்போதைய அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், 40 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாக பயணியர் நிழற்குடை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதன் மூலம் மழை மற்றும் வெயில் நேரங்களில் பயணியர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த நிழற்குடையின் கூரையில் சில இடங்களில் இணைப்பு பகுதிகளில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால், மழை பெய்யும் நேரங்களில் கூரையின் விரிசல் வழியாக மழைநீர் கசிந்து நிழற்குடையின் கீழ் உள்ள பயணியர் அவதிபடுகின்றனர்.
எனவே, வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலைய நிழற்குடையின் கூரையில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசல்களை பழுது நீக்கும் பணி மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.