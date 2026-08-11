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வாலாஜாபாத் பஸ் நிலையத்தில் இருக்கை வசதி இல்லாததால் பயணியர் அவதி

வாலாஜாபாத் பஸ் நிலையத்தில் இருக்கை வசதி இல்லாததால் பயணியர் அவதி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 03:28 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 03:28 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:40 PM

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காஞ்சிபுரம்:வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கை வசதி இல்லாததால் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் உள்ள 15 வார்டுகளில், 20,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். வாலாஜாபாத் சுற்றிலும் 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், மாணவ - மாணவியர் வாலாஜாபாத்தில் உள்ள கல்வி நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்காக தினமும் வாலாஜாபாத் வந்து செல்கின்றனர்.

மேலும், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சுங்குவார்சத்திரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், தாம்பரம், வேலுார் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளுக்கும் வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, பேருந்து பிடித்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், பேருந்து நிலையத்தில், பயணியர் அமர்வதற்கென இருக்கை வசதி இதுவரை ஏற்படுத்தப்படவில்லை. இதனால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட பயணியர், நிழற்குடை வளாகத்தில், கிடைக்கும் இடத்தில் அமர்ந்து வருகின்றனர்.

சில நேரங்களில் பேருந்து வந்து திரும்பும்போது காலை உரசியவாறு பேருந்துகள் செல்வதால் விபத்து அபாயம் உள்ளது. எனவே, வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கை வசதி ஏற்படுத்தி தர, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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