உத்திரமேரூரில் வேர்க்கடலை சாகுபடி அதிகரிப்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், காரிப் பருவத்திற்கு கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நடப்பாண்டில் அதிக நிலப்பரப்பில் வேர்க்கடலை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், சொர்ணவாரி பருவத்தை தொடர்ந்து சம்பா பட்ட சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனிடையே, கிணற்று பாசனத்தை கொண்ட விவசாயிகள், குறைந்த பாசனத்தில் சாகுபடி செய்யும் விதமாக ஒன்றியத்தின் பல பகுதிகளில் காரிப் பருவத்திற்கு வேர்க்கடலை பயிரிட்டுள்ளனர்.
இதனால், கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நடப்பாண்டில் வேர்க்கடலை சாகுபடி நிலப்பரப்பு அதிகரித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் வேளாண் உதவி இயக்குநர் முத்துலட்சுமி கூறியதாவது:
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், கடந்த ஆண்டில் காரிப் பருவத்திற்கு நெல் சாகுபடி செய்த பெரும்பாலான நிலங்களில் இந்த ஆண்டில் விவசாயிகள் வேர்க்கடலை பயிரிட்டுள்ளனர்.
அதாவது, கடந்த ஆண்டு காரிப் பருவத்திற்கு உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், 650 ஏக்கர் நிலத்தில் வேர்க்கடலை சாகுபடி செய்யப்பட்டது. நடப்பாண்டில், 900 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்துள்ளனர். 250 ஏக்கர் கூடுதலாக வேர்கடலை பயிரிட்டுள்ளனர்.
கோடை மழை சரியாக பெய்யாததால் குறைந்த அளவு பாசன சாகுபடிக்காக விவசாயிகள் இத்தகைய சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.