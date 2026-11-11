மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதம் விபத்து அபாயத்தில் பாதசாரிகள்
மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதம் விபத்து அபாயத்தில் பாதசாரிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலை, செவிலிமேட்டில், நடைபாதையையொட்டி உள்ள மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதமடைந்து, திறந்த நிலையில் உள்ளதால், பாதசாரிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலை, செவிலிமேடில், நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில், சாலையோரம் மழைநீர் வடிகால் மீது நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் அருகில், மழைநீர் வடிகாலின்‛மேல் மூடி சேதமடைந்து திறந்த நிலையில் உள்ளது.
இதனால், இரவு நேரத்தில் சாலையோரம் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளும், பாதசாரிகளும் வடிகாலில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்து திறந்து கிடக்கும் மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடியை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பாதசாரிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.