துார்வாரிய வடிகால் தளத்தை மூட மறந்த அதிகாரிகள்: காஞ்சியில் பாதசாரிகளுக்கு விபத்து அபாயம்
துார்வாரிய வடிகால் தளத்தை மூட மறந்த அதிகாரிகள்: காஞ்சியில் பாதசாரிகளுக்கு விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில், துார்வாரும் பணிக்காக உடைக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் தளத்தை சீரமைக்காமல் திறந்த நிலையில் விட்டுள்ளதால், நடைபாதையில் செல்லும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் ஒன்றான காந்தி சாலையின் இரு ஓரங்களிலும், நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிகால் தளத்தில் நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், பாதசாரிகள் சாலையில் செல்லாமல் நடைபாதையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி, கடந்த வாரம் மழைநீர் வடிகாலில் தேங்கியுள்ள மண் மற்றும் குப்பை கழிவுகளை அகற்றி, துார்வாரும் பணி நடந்தது. அப்போது, வடிகாலில் ஏற்பட்டிருந்த அடைப்புகளை நீக்குவதற்காக, ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வடிகாலின் தளம் உடைக்கப்பட்டு, துார்வாரும் பணி நடந்தது.
துார்வாரும் பணி முடிந்து ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும், உடைக்கப்பட்ட வடிகால் தளங்கள் இதுவரை சீரமைக்கப்படவில்லை. இதனால், நடைபாதையில் ஆங்காங்கே திறந்த நிலையில் உள்ள வடிகால் தளத்தின் மேல் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகள் கவனக்குறைவாக செல்லும்போது தவறி விழுந்து காயமடையும் அபாயம் உள்ளது.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் நடைபாதையில் செல்லும்போது, திறந்து கிடக்கும் வடிகால் பகுதிகள் சரிவர தெரியாததால், விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, காந்தி சாலையில் உடைக்கப்பட்டுள்ள வடிகால் தளங்களை உடனடியாக சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் நெடுஞ்சாலைத் துறை பராமரிப்பில் உள்ள வடிகால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் துார்வாரப்பட்டது. உடைக்கப்பட்ட வடிகால் தளம் சீரமைக்காமல் இருப்பது குறித்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.