களை செடிகள் வளர்ந்த நடைபாதை பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்
களை செடிகள் வளர்ந்த நடைபாதை பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், பொன்னேரிக்கரை சாலையோர நடைபாதையில் வளர்ந்துள்ள களை செடிகளால், பாதசாரிகள் சாலையில் நடந்து செல்கின்றனர். இதனால், பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம், பொன்னேரிக்கரையை ஒட்டியுள்ள சென்னை – பெங்களூரூ நெடுஞ்சாலையில், கனரக வாகன போக்குவரத்து அதிகம் உள்ளதால், சாலையில் செல்லும் பாதசாரிகள், விபத்தில் சிக்குவதை தவிர்க்க சாலையோரம், மழைநீர் வடிகால்வாயின் மீது நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடைபாதையை கோனேரிகுப்பம் ஊராட்சி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக பணியாளர் குடியிருப்பில் வசிப்போர் அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள களை செடிகள் நடைபாதையை மறைக்கும் வகையில் நீண்டு வளர்ந்துள்ளன. இதனால், பாதசாரிகள் நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளதால், சாலையில் நடந்து செல்லும்போது விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, காஞ்சிபுரம் பொன்னேரிக்கரை சாலையோர நடைபாதையில் வளர்ந்துள்ள களை செடிகளை அகற்ற, நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.