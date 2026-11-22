மணி கூண்டு சந்திப்பில் திறந்த நிலையில் மின் பெட்டி விபத்து அச்சத்தில் பாதசாரிகள்
மணி கூண்டு சந்திப்பில் திறந்த நிலையில் மின் பெட்டி விபத்து அச்சத்தில் பாதசாரிகள்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் பேருந்து நிலையம் அருகே, மணி கூண்டு சந்திப்பில் திறந்த நிலையில் உள்ள மின் பெட்டியால், அவ்வழியாக நடந்து செல்வோர் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் பேருந்து நிலையம் அருகே, காந்தி சாலை, திருவள்ளூர் சாலை, பேருந்து நிலைய சாலைகள் சந்திக்கும் முக்கிய சந்திப்பாக, மணி கூண்டு சந்திப்பு உள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்பதுார் நகர மக்கள், இந்த சந்திப்பு வழியாக திருவள்ளூர், ஒரகடம், சுங்குவார்சத்திரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
அதேபோல, ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு பெண்கள் பள்ளி, தாசில்தார் அலுவலகம், சார் பதிவாளர் அலுவலகம் செல்வோர் என ஏராளமானோர் இந்த சந்திப்பு வழியே நடந்து செல்கின்றனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் மிகுதியாக உள்ள இந்த சந்திப்பில், மின் கம்பத்தில் மின் பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த மின் பெட்டி சேதமடைந்து மூடி உடைந்து தாறுமாறாக உள்ளது. இதனால், சாலையோரம் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகள், மின் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, அபாய நிலையில் உள்ள மின் பெட்டியை சீரமைக்க, ஸ்ரீபெரும்புதுார் மின்வாரிய துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பாதசாரிகள், வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.