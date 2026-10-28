சாலையோரம் மணல் குவியல் வாகன ஓட்டிகள் திணறல்

UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை மிலிட்டரி சாலையோரம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள எம்.சாண்ட் மணல் குவியலால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை மிலிட்டரி சாலை வழியாக உத்திரமேரூர், செங்கல்பட்டு, வந்தவாசி, வேலுார், பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இச்சாலையில் கட்டுமான பணிக்காக லாரிகளில் தார்ப்பாய் மூடாமல் அதிகளவில் ஏற்றிச் செல்லப்படும் எம்.சாண்ட் மணல், சாலையோரம் சிதறி கிடக்கிறது.
இச்சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிட சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது, சிதறி கிடக்கும் எம்.சாண்ட் மணலில் சிக்கி நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், ஓரிக்கை மிலிட்டரி சாலையோரம் குவிந்துள்ள எம்.சாண்ட் மணலை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.