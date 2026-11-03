சாலையோரம் சிதறிய மணல் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்

UPDATED : அக் 30, 2026 03:41 PM
ADDED : அக் 30, 2026 03:38 PM
காஞ்சிபுரம்: ஆற்பாக்கம் சாலையோரம் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சிதறி கிடக்கும் மணலால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம், ஆற்பாக்கம் வழியாக மாகரல், திருப்புலிவனம், கருவேப்பம்பூண்டி, உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இச்சாலையில் கட்டுமான பணிக்காக லாரிகளில் தார்ப்பாய் மூடாமல் அதிகளவில் ஏற்றி செல்லப்படும் மணல், சாலையோரம் சிதறி கிடக்கிறது.
இச்சாலை வழியாக செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிட சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது, சிதறி கிடக்கும் மணலில் சிக்கி நிலைதடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, வாகன ஓட்டிகளின் நலன் கருதி, ஆற்பாக்கம் சாலையோரம் சிதறி கிடக்கும் மணலை அகற்ற, நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.