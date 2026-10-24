சாலையோரம் குப்பை கழிவு வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் கொட்டப்படும் கழிவுகளால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த பென்னலுார் சந்திப்பு அருகே, சாலையோரம் பிளாஸ்டிக், உணவு மற்றும் இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன.
இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள கடைகளில் இருந்து, இரவு நேரங்களில் மூட்டை, மூட்டையாக குப்பை மற்றும் கழிவுகள் கொட்டுகின்றனர். குப்பையில் உள்ள இறைச்சி கழிவுகள், காய்கறி கழிவுகளை உண்பதற்காக வரும் மாடுகளும், நாய்களும் சண்டையிட்டு, திடீரென நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே ஓடுகின்றன.
இதனால், நெடுஞ்சாலையில் வேகமாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. அதேபோல், சாலையோரம் கொட்டப்படும் கழிவுகளால், அப்பகுதி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் குப்பை கழிவுகள் கொட்டுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.