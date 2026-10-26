பருவமழை துவங்கியும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான புகார் எண்கள் அறிவிக்காததால் மக்கள் அதிருப்தி
பருவமழை துவங்கியும் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான புகார் எண்கள் அறிவிக்காததால் மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 15, 2026 03:08 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:06 PM
காஞ்சிபுரம்: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான தொலைபேசி எண்கள், ‘வாட்ஸாப்’ எண்கள் இதுவரை அறிவிக்கப்படாதது, மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளவும், மழை வெள்ள பாதிப்புகளை தடுக்கவும், மாவட்ட நிர்வாகங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மழை பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், அதிகாரிகள் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவது, வீடுகள் சேதமடைவது, கால்நடைகள் உயிரிழப்பது உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும்போது, பொதுமக்கள் உடனே புகார் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பேரிடர் மேலாண்மை துறை அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டு 10 நாட்களாகியும், பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கான தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் வாட்ஸாப் எண்கள் வெளியிடப்படவில்லை என, புகார் எழுந்துள்ளது.
மழை பாதிப்புகள் ஏற்படும் நேரங்களில் பொதுமக்கள் யாரை தொடர்பு கொள்வது, எந்த எண்ணில் புகார் தெரிவிப்பது என்ற குழப்பம் ஏற்படும். மேலும், மனித உயிரிழப்பு, கால்நடை இறப்பு, வீடுகள் சேதம், வெள்ள பாதிப்பு உள்ளிட்ட அவசர புகார்களை உடனுக்குடன் தெரிவிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும்.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் முன்பே, பேரிடர் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முக்கிய பொறுப்பு. கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டிருந்தாலும், தொடர்பு எண்கள் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான தொலைபேசி எண்கள், ‘வாட்ஸாப்’ எண்களை உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.